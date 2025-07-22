Звезда «Универа» в крошечном бикини поплавала в море

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.
42-летняя звезда сериала «Универ» разместила ролик, в котором поплавала в море. На кадрах знаменитость была запечатлена в черном крошечном бикини и ластах.
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При этом она продемонстрировала фигуру. В то же время артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.
Ранее в июле звезда «Универа» опубликовала фото в красном купальнике.