Звезда «Универа» в крошечном бикини поплавала в море

Российская актриса Наталья Рудова в крошечном бикини поплавала в море

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» разместила ролик, в котором поплавала в море. На кадрах знаменитость была запечатлена в черном крошечном бикини и ластах.

При этом она продемонстрировала фигуру. В то же время артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в июле звезда «Универа» опубликовала фото в красном купальнике.