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09:33, 22 июля 2025Ценности

Звезда «Универа» опубликовала фото в красном купальнике

Российская актриса Наталья Рудова опубликовала фото в красном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация размещена в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

Звезда сериала «Универ» предстала на размещенном снимке в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок с низкой посадкой.

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При этом знаменитость продемонстрировала фигуру с рельефным прессом. Вдобавок она распустила волосы и надела браслеты на оба запястья.

Ранее в июле актриса Наталья Рудова снялась в откровенной позе у бассейна. Она позировала на размещенном снимке в черном прозрачном платье, сквозь которое просвечивался купальник.

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