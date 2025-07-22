Звезда «Универа» опубликовала фото в красном купальнике

Российская актриса Наталья Рудова опубликовала фото в красном купальнике

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация размещена в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

Звезда сериала «Универ» предстала на размещенном снимке в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок с низкой посадкой.

При этом знаменитость продемонстрировала фигуру с рельефным прессом. Вдобавок она распустила волосы и надела браслеты на оба запястья.

Ранее в июле актриса Наталья Рудова снялась в откровенной позе у бассейна. Она позировала на размещенном снимке в черном прозрачном платье, сквозь которое просвечивался купальник.