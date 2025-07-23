47-летняя ведущая «Дома-2» снялась в бикини

47-летняя ведущая Ольга Орлова снялась в бикини на шезлонге

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала на снимке, лежа на шезлонге, в синем бикини. Данный комплект состоял из плавок с высокой талией и бюстгальтера-бандо с массивной пряжкой посередине.

Звезда собрала волосы в низкий пучок и надела солнцезащитные очки. При этом в руках она держала чашку с напитком.

Ранее в июле Ольга Орлова пришла без трусов на свадьбу телезвезды Ксении Бородиной и ее нового мужа. Фанаты заметили, что знаменитость посетила праздничное мероприятие в платье, под которым также отсутствовал бюстгальтер.