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12:53, 23 июля 2025Ценности

47-летняя ведущая «Дома-2» снялась в бикини

47-летняя ведущая Ольга Орлова снялась в бикини на шезлонге
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @olgaorlova1311

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала на снимке, лежа на шезлонге, в синем бикини. Данный комплект состоял из плавок с высокой талией и бюстгальтера-бандо с массивной пряжкой посередине.

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Звезда собрала волосы в низкий пучок и надела солнцезащитные очки. При этом в руках она держала чашку с напитком.

Ранее в июле Ольга Орлова пришла без трусов на свадьбу телезвезды Ксении Бородиной и ее нового мужа. Фанаты заметили, что знаменитость посетила праздничное мероприятие в платье, под которым также отсутствовал бюстгальтер.

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