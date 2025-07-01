Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:45, 1 июля 2025Ценности

Ведущая «Дома-2» пришла без трусов на свадьбу Бородиной и ее нового мужа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @olgaorlova1311

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова пришла без нижнего белья на свадьбу телезвезды Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фанаты заметили, что 47-летняя знаменитость посетила праздничное мероприятие в платье, под которым отсутствовал бюстгальтер. При этом один из поклонников поинтересовался у Орловой, надевала ли она трусы. «Хорошо, с погодой повезло», — призналась Орлова и объяснила, что под ее наряд невозможно надеть нижнее белье.

Ранее стало известно о деталях роскошной свадьбы Бородиной и Сердюкова. Пышное торжество прошло в особняке в Подмосковье, который оборудован каскадными лестницами и может удивить огромным садом. Стоимость аренды такой площадки в свадебный сезон начинается от трех миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан лидер азербайджанской диаспоры Урала. Спецназ остановил его «гелик» посреди дороги и уложил бизнесмена на асфальт

    Названа вызывающая похмелье доза алкоголя

    Стало известно о самочувствии директора сафари-парка «Тайган» после нападения львов

    Маленькая россиянка оседлала козла ради одной цели

    В Азербайджане арестовали задержанных по подозрению в наркоторговле россиян

    Стало известно о разговоре Макрона с Зеленским после звонка Путину

    Один тип жилья подорожал в российских мегаполисах

    Microsoft призвали продлить поддержку Windows 10

    Российская нефть резко подешевела

    Рудова сравнила Колокольникова и Борисова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости