Ведущая «Дома-2» пришла без трусов на свадьбу Бородиной и ее нового мужа

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова пришла без нижнего белья на свадьбу телезвезды Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фанаты заметили, что 47-летняя знаменитость посетила праздничное мероприятие в платье, под которым отсутствовал бюстгальтер. При этом один из поклонников поинтересовался у Орловой, надевала ли она трусы. «Хорошо, с погодой повезло», — призналась Орлова и объяснила, что под ее наряд невозможно надеть нижнее белье.

Ранее стало известно о деталях роскошной свадьбы Бородиной и Сердюкова. Пышное торжество прошло в особняке в Подмосковье, который оборудован каскадными лестницами и может удивить огромным садом. Стоимость аренды такой площадки в свадебный сезон начинается от трех миллионов рублей.