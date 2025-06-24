Раскрыты детали роскошной свадьбы Бородиной и ее прослывшего альфонсом нового мужа

Свадьба телеведущей Бородиной и ее мужа Сердюкова прошла в роскошном особняке

Раскрыты детали роскошной свадьбы телеведущей Ксении Бородиной и ее нового мужа, блогера Николая Сердюкова, который в сети прослыл альфонсом. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Светский хроник».

Бородина и Сердюков официально зарегистрировали брак 3 июня. После этого пара решила организовать пышное торжество. Согласно данным канала, праздничное мероприятие прошло в роскошном особняке в Подмосковье, который оборудован каскадными лестницами и огромным садом. Стоимость такой площадки в свадебный сезон начинается от трех миллионов рублей.

Кроме того, авторы канала рассказали, что Бородина носила на свадьбе одно платье вместо двух. Выяснилось, что в начале торжества знаменитость предстала перед гостями в фате и кружевном платье с длинным шлейфом. Потом она его отстегнула и продемонстрировала совершенной новый образ.

Ранее сообщалось, что Бородина угостила гостей на 37-летии Сердюкова черной икрой.