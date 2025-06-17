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17:19, 17 июня 2025Ценности

Бородина угостила гостей на 37-летии прослывшего альфонсом мужа черной икрой

Бородина устроила гостям на 37-летие ее мужа Сердюкова вечеринку с черной икрой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Бородина угостила гостей на дне рождения нового мужа, блогера Николая Сердюкова, который в сети прослыл альфонсом, роскошными блюдами. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» устроила в честь 37-летия супруга вечеринку, на которой приглашенные гости ели черную икру и пили игристое вино. Кроме того, им был предложен торт в виде ведра со льдом и бутылкой шампанского внутри. По словам авторов канала, такой десерт обошелся знаменитости в 65,9 тысячи рублей.

Ранее Бородина высказалась о благосостоянии Сердюкова. Тогда телезвезда заявила, что общественность сошла с ума из-за повышенного интереса к финансам ее возлюбленного.

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