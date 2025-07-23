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15:33, 23 июля 2025Экономика

Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла 66,6 тысячи рублей

Биржевая стоимость марок бензина Аи-92 и Аи-95 обновила максимум за два года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ходе торгов на Петербургской бирже в среду, 23 июля, цены обеих реализуемых там марок бензина — Аи-92 и Аи-95 — достигли нового максимума с сентября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость самого популярного топлива поднялась на 0,7 процента, до 66,6 тысячи рублей за тонну, а премиальный сорт подорожал на 1,05 процента, до 76 тысячи рублей. При сохранении текущих тенденций уже до конца недели цена Аи-95 обновит исторический максимум — 7 сентября 2023 года сорт продавался за 76 876 рублей.

Цены на Аи-92 на максимуме двухлетней давности поднимались до 70,5 тысячи рублей за тонну, поэтому пока эта марка бензина далека до исторического рекорда, хотя и движется к нему.

Две недели назад вице-премьер России Александр Новак предупредил нефтяные компании о необходимости оперативно выводить мощности из планового обслуживания, чтобы остановить рост оптовых цен. СМИ утверждают, что в противном случае власти готовы ужесточить запрет на экспорт, включив в него крупные компании.

В настоящее время ограничения распространяются только трейдеров и небольших переработчиков. Если запрет, как и предполагалось, введут с августа, то следствием может стать ухудшение ситуации в самих нефтяных компаниях, которые в связи со снижением цен на нефть и ужесточением условий поставок сталкиваются с падением доходов.

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