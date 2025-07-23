Администрацию Трампа уличили в атаке на Европу из-за цензуры

Politico: США давят на Европу из-за ограничения свободы слова

Администрация президента США Дональда Трампа начала атаковать Европейский союз (ЕС), упрекая его в ограничении свободы слова. В этом американские власти уличила газета Politico.

«В Европе тысячи людей осуждены за критику собственных правительств. Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура — это не свобода», — приводит издание заявление Госдепартамента США, опубликованное в социальной сети Х.

Позже в Госдепе объяснили, что это сообщение было связано с законом ЕС о цифровых услугах (DSA), который, по мнению американских чиновников, «только защищает европейских лидеров от их собственного народа». Заявление Госдепа стало продолжением критики ЕС со стороны администрации Трампа, подчеркивает газета.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон введет санкции против иностранных чиновников, причастных к нарушению права на свободу слова. По его словам, ни одно иностранное правительство не должно иметь возможности его ограничивать.