Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 28 мая 2025Мир

Рубио пригрозил санкциями европейским чиновникам

США введут санкции против чиновников, причастных к ограничению свободы слова
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетУжесточение санкций против России
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Соединенные Штаты введут санкции против иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, которые причастны к ограничению права на свободу слова. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

«Сегодня я объявляю о новой политике визовых ограничений, которая будет применяться к иностранным чиновникам и лицам, причастным к цензуре американцев, (...) будь то в Латинской Америке, Европе или где-либо еще», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что свобода слова является неотъемлемой частью американского образа жизни и правом, данным гражданам США от рождения. Поэтому ни одно иностранное правительство не должно иметь возможности его ограничивать, добавил он.

Ранее стало известно, что госсекретарь Рубио поддержал ужесточение санкций против России и принятие законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривающего введение новых ограничений против Москвы. При этом сообщалось, что президент США Дональд Трамп не желает вводить дополнительные санкции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной

    Ермак назвал условие ухода из политики

    Пассажир оскорбил сотрудника авиакомпании, был избит и попал на видео

    Захарова раскрыла детали обмена проектами соглашения по Украине

    Украинская фигуристка сделала заявление об участии Загитовой в иностранном шоу

    ЦБ предупредил о рисках банкротства среди крупнейших российских компаний

    Стилисты назвали главные тренды в летней одежде

    Россиянам старше 40 лет дали три совета

    Захарова раскрыла детали вокруг второго раунда переговоров с Украиной

    Добычу нефти решили не увеличивать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости