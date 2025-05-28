Рубио пригрозил санкциями европейским чиновникам

США введут санкции против чиновников, причастных к ограничению свободы слова

Соединенные Штаты введут санкции против иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, которые причастны к ограничению права на свободу слова. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

«Сегодня я объявляю о новой политике визовых ограничений, которая будет применяться к иностранным чиновникам и лицам, причастным к цензуре американцев, (...) будь то в Латинской Америке, Европе или где-либо еще», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что свобода слова является неотъемлемой частью американского образа жизни и правом, данным гражданам США от рождения. Поэтому ни одно иностранное правительство не должно иметь возможности его ограничивать, добавил он.

Ранее стало известно, что госсекретарь Рубио поддержал ужесточение санкций против России и принятие законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривающего введение новых ограничений против Москвы. При этом сообщалось, что президент США Дональд Трамп не желает вводить дополнительные санкции.