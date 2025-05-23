Рубио захотел ужесточения санкций против России

New Lines: Госсекретарь Рубио хочет ужесточения санкций против России

Государственный секретарь США Марко Рубио хочет ужесточения санкций против России и принятия законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривающего введение новых ограничений против Москвы. Об этом сообщает журнал New Lines со ссылкой на близкий к госсекретарю источник.

«Обратите внимание, как Рубио поднимает вопрос о санкциях почти ежедневно. Он хочет, чтобы Конгресс принял законопроект Грэма, потому что у него есть большинство, которое может преодолеть вето в Сенате, и это может сорвать любую перезагрузку отношений с Москвой», — рассказал собеседник издания.

При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп не желает вводить дополнительные санкции.

21 мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России.

Ранее также американский сенатор Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги по палате поддерживают законопроект о новых санкциях против России, которые включают в себя пошлины в 500 процентов на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.