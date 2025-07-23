Артист родом из Баку отказался от участия в азербайджанском фестивале

Родившийся в Баку певец Jony отказался от участия в фестивале Dream Fest

Российский певец Джахид Гусейнли, известный под псевдонимом Jony, отказался от участия в фестивале Dream Fest 2025 в Азербайджане. Об этом сообщает сайт media.az со ссылкой на организаторов мероприятия.

В пресс-службе фестиваля отметили, что причиной отмены выступления артиста стали проблемы со здоровьем. При этом Jony был последним артистом из России, который изначально был заявлен для участия в мероприятии. Артист был допущен до фестиваля, так как родился в Баку и переехал в Москву только в возрасте 4 лет.

В то же время,другие российские музыканты были удалены из лайнапа, среди них были Клава Кока, Егор Крид, Сергей Жуков и другие. При этом известные слушателям в России певец Эмин (настоящая фамилия Агаларов) и казахстанский рэпер Jah Khalib выступят на сцене Dream Fest.

Ранее стало известно, что международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 отказался от российских ведущих. Изначально в качестве ведущих мероприятия были анонсированы российско-сербский актер Милош Бикович и телеведущая Регина Тодоренко.