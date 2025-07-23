Белый дом обвинил Обаму в саботаже

Белый дом: Обама занимался саботажем, а не мирной передачей власти Трампу

Бывший президент США Барак Обама занимался саботажем, а не мирной передачей власти своему преемнику Дональду Трампу в 2017 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

По ее словам, политик делал вид, что участвует в мирной передаче власти, при этом на самом деле «в частном порядке пошел на большие и подлые меры, чтобы посеять раздор среди общественности и саботировать своего преемника президента Трампа».

Ранее официальный представитель Обамы Патрик Роденбуш заявил, что обвинения американского лидера Дональда Трампа в адрес экс-президента Барака Обамы в государственной измене и якобы фальсификации выборов 2016 и 2020 годов — абсурдны.