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08:05, 23 июля 2025Мир

Команда Обамы ответила на обвинения Трампа в госизмене

Представитель Обамы Роденбуш назвал выдвинутые Трампом обвинения нелепыми
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Обвинения американского лидера Дональда Трампа в адрес экс-президента Барака Обамы в государственной измене и якобы фальсификации выборов 2016 и 2020 годов — абсурдны. Об этом заявил официальный представитель Обамы Патрик Роденбуш, передает NBC News.

«Эти странные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание», — сказал он.

Также он добавил, что офис Обамы избегает публичных заявлений в ответ на высказывания Трампа, исходя из принципиальной позиции — сохранять уважение к институту президентства. Однако на этот раз команда бывшего главы государства сделала исключение.

Ранее Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений против России. Он заявил, что Обама, бывший президент США Джо Байден, кандидат в президенты Хилари Клинтон и другие участвовали в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

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