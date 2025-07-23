Команда Обамы ответила на обвинения Трампа в госизмене

Представитель Обамы Роденбуш назвал выдвинутые Трампом обвинения нелепыми

Обвинения американского лидера Дональда Трампа в адрес экс-президента Барака Обамы в государственной измене и якобы фальсификации выборов 2016 и 2020 годов — абсурдны. Об этом заявил официальный представитель Обамы Патрик Роденбуш, передает NBC News.

«Эти странные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание», — сказал он.

Также он добавил, что офис Обамы избегает публичных заявлений в ответ на высказывания Трампа, исходя из принципиальной позиции — сохранять уважение к институту президентства. Однако на этот раз команда бывшего главы государства сделала исключение.

Ранее Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений против России. Он заявил, что Обама, бывший президент США Джо Байден, кандидат в президенты Хилари Клинтон и другие участвовали в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.