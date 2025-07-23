Бывший вагнеровец фразой «мама, забери меня отсюда» описал бои под Артемовском

Бывший вагнеровец Артем рассказал об ужасе от боев под Артемовском

Бывший вагнеровец из Красноярского края Артем фразой «мама, забери меня отсюда» описал свои первые бои под Артемовском. Расказ военнослужащего публикует портал НКК.

По словам военнослужащего, он получил повестку вместе с братом, однако принял решение записаться в частную военную компанию «Вагнер». По прибытии на передовую он испытал ужас, однако позже привык к условиям спецоперации.

«Первые три-четыре боя ты мало что помнишь и только радуешься, что остался цел. Спасибо старшим товарищам, которые сказали просто все делать за ними и не делать из себя героя», — рассказал он.

Бой за Артемовск (украинское название — Бахмут) закончился в конце мая 2023 года. Сражение стало одним из самых кровопролитных и самым продолжительным за весь период специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в российском городе сотрудницу военкомата уволили из-за вагнеровцев.