Дачникам предложили защищать газон от насекомых одной специей с кухни

Mirror: Корица может защитить газон от муравьев и тли

Корица может защитить газон от насекомых без использования ядовитых химикатов. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на экспертов компании OutdoorGuide.com.

Эксперты, ссылаясь на опубликованное в научном журнале Molecules исследование, предложили дачникам защищать газон с помощью этой специи с кухни, потому что она может не только отпугнуть муравьев, тлю и комаров, но также помешать насекомым откладывать яйца при применении в больших количествах. Этот отпугивающий эффект можно объяснить наличием в корице таких соединений, как коричный альдегид и терпеноиды, известные своими инсектицидными свойствами, добавили эксперты.

«Корица — не просто средство для борьбы с вредителями. Она обладает широким спектром действия и способна отпугивать и даже более крупных вредителей, таких как белки и еноты, что делает ее комплексным решением для защиты газона в саду», — добавили специалисты.

Кроме того, обратили внимание эксперты, противогрибковые свойства этой специи также предотвращают появление мха, грибка и вредоносных бактерий — об этом говорит исследование, опубликованное в журнале Agricultural and Food Chemistry. Также корица может предотвратить появление плесени и способствовать здоровому росту травы, заключили они.

Ранее садовод Саймон Эйкрейд назвал дачникам способ спасти клубнику от птиц и грызунов и вместе с тем не навредить животным. Для защиты клубники эксперт предложил использовать рамы с проволокой.