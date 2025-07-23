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16:37, 23 июля 2025Экономика

Давосский форум уличил своего основателя в неподобающем поведении

Основателя ВЭФ в Давосе Клауса Шваба уличили в неправильном поведении и тратах
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Расследование Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в отношении ушедшего весной в отставку его основателя Клауса Шваба выявило несанкционированные расходы и неподобающее поведение. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, ВЭФ удалось выяснить, что Шваб в течение последнего десятилетия систематически допускал нарушения на рабочем месте, включая неправильные траты на поездки и подарки, к которым имела отношения и его жена, а также травлю и ненадлежащее обращение с сотрудницами.

Расследование совет Форума начал в связи с получением «жалобы осведомителя», напоминает WSJ. Среди прочего Шваба уличили в том, что он позволял себе двусмысленные и потенциально неуместные высказывания в адрес высокопоставленной сотрудницы, которой написал поздним вечером по электронной почте: «Вы чувствуете, что я думаю о вас?»

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация. C 1971 года она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Экономист Клаус Шваб при поддержке Еврокомиссии создал площадку на свои средства. С 1987 года она стала называться Всемирным экономическим форумом.

В 2024 году Шваб объявил об отставке с поста исполнительного председателя ВЭФ и занял пост председателя без исполнительных полномочий. Спустя 11 месяцев стало известно, что он решил окончательно отойти от дел, покинув и этот пост.

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