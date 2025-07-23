Дочь Келлога обвинила Зеленского в «умопомрачительно глупом» шаге

Дочь Келлога Моббс назвала закон Зеленского против НАБУ глупым шагом

Дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс назвала глупым шагом подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). С таким заявлением она выступила с социальной сети Х.

«Это решение поистине невероятно умопомрачительно глупо», — отметила Моббс.

Дочь американского спецпосланника добавила, что полномочия НАБУ были ограничены «в самое неподходящее время», когда в политике США по Украине произошли изменения.

Ранее украинский лидер подписал закон, направленный против НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.