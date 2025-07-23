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12:13, 23 июля 2025Мир

Дочь Келлога обвинила Зеленского в «умопомрачительно глупом» шаге

Дочь Келлога Моббс назвала закон Зеленского против НАБУ глупым шагом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс назвала глупым шагом подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). С таким заявлением она выступила с социальной сети Х.

«Это решение поистине невероятно умопомрачительно глупо», — отметила Моббс.

Дочь американского спецпосланника добавила, что полномочия НАБУ были ограничены «в самое неподходящее время», когда в политике США по Украине произошли изменения.

Ранее украинский лидер подписал закон, направленный против НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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