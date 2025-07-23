Дочь Келлога обвинила Зеленского в «умопомрачительно глупом» шаге

Дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс назвала глупым шагом подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). С таким заявлением она выступила с социальной сети Х.
«Это решение поистине невероятно умопомрачительно глупо», — отметила Моббс.
Дочь американского спецпосланника добавила, что полномочия НАБУ были ограничены «в самое неподходящее время», когда в политике США по Украине произошли изменения.
Ранее украинский лидер подписал закон, направленный против НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.