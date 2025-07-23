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10:19, 23 июля 2025Культура

Долина не явилась на суд по делу о мошенничестве

Лариса Долина не пришла на заседание суда по делу о мошенничестве с ее квартирой
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певица Лариса Долина не приехала на предварительное заседание суда по делу о мошенничестве. Об этом сообщает издание News.ru.

По информации источника, интересы Долиной представляли ее адвокаты. Заседание в Мещанском суде Москвы проходило в закрытом режиме. У всех четверых обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере также есть личные защитники. Трое из них не признают свою вину, один признает частично. Также адвокаты подсудимых утверждают, что до начала расследования аферы они вообще не были знакомы друг с другом.

По версии следствия, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова вместе с другими неустановленными соучастниками со 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у Долиной 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили артистку квартиры в Москве.

Ранее стало известно, что народную артистку России Ларису Долину могут снова оставить без скандальной квартиры в Москве. Оппоненты артистки считают себя добросовестными приобретателями и хотят вернуть жилье.

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