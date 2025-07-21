Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:41, 21 июля 2025Экономика

Ларису Долину захотели снова оставить без квартиры

Адвокат Багатурия: Ларису Долину могут снова оставить без квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Народную артистку России Ларису Долину могут снова оставить без скандальной квартиры в Москве. Об этом заявил адвокат Вадим Багатурия в беседе с «Абзацем».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение по делу о передаче квартиры обратно Долиной после того, как певицу пытались обмануть мошенники. По словам Багатурии, это означает, что оппоненты артистки считают себя добросовестными приобретателями и хотят вернуть жилье.

«Шансы на то, что прошлое решение останется в силе, здесь 50 на 50», — заключил юрист.

Мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры в 2024 году. Речь идет о жилье площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль предупредил Россию о последствиях дружбы с Ираном

    Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с обнаружением бактерии на побережьях Турции

    Названа лучшая одежда для сна в жару

    Главу Минцифры пригласили в Госдуму из-за штрафов за поиск экстремистских материалов

    СБУ изъяла у антикоррупционного комитета материалы на окружение Зеленского

    Россиянин вонзил в сердце соседа деревянную ножку стула

    В России высказались о главном последствии эскалации конфликта с Азербайджаном

    Shaman поделился своей главной мечтой

    Раскрыт неожиданный фактор ухудшения психического здоровья

    Зеленскому предрекли надвигающуюся катастрофу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости