Ларису Долину захотели снова оставить без квартиры

Адвокат Багатурия: Ларису Долину могут снова оставить без квартиры

Народную артистку России Ларису Долину могут снова оставить без скандальной квартиры в Москве. Об этом заявил адвокат Вадим Багатурия в беседе с «Абзацем».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение по делу о передаче квартиры обратно Долиной после того, как певицу пытались обмануть мошенники. По словам Багатурии, это означает, что оппоненты артистки считают себя добросовестными приобретателями и хотят вернуть жилье.

«Шансы на то, что прошлое решение останется в силе, здесь 50 на 50», — заключил юрист.

Мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры в 2024 году. Речь идет о жилье площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники.