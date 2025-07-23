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10:12, 23 июля 2025Экономика

Доля россиян с большим числом просрочек по кредитам удвоилась

НАПКА: У каждого пятого должника с просрочкой более одного проблемного долга
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На конец первого полугодия доля должников более чем с одним проблемным обязательством из числа тех, долги которых перешли на баланс коллекторов, составляла 20,5 процента, то есть речь идет о каждом пятом клиенте. Об этом со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пишет Forbes.

Также к концу первого полугодия доля тех, у кого три и более просрочки, почти удвоилась — с 4,1 до 7 процентов. Доля клиентов с одной просрочкой упала с 85 до 79 процентов.

В среднем клиент с четырьмя и более долгами должен 120 тысяч рублей, а с тремя — 107 тысяч рублей. Заемщики с двумя просрочками должны в среднем 94 тысячи рублей, а с одной — 65,7 тысячи. Таким образом, с каждым новым долгом сумма растет, но не в несколько раз.

При этом, отметил представитель НАПКА, общая сумма задолженности у самых закредитованных клиентов в 2025 году начала снижаться. Годом ранее цифры были немного выше — 126,4 тысячи и 110,5 тысячи рублей на четыре и более и три долга соответственно. Для клиентов с одной просрочкой, напротив, наблюдается рост на 2,5 тысячи рублей.

Профессиональные коллекторские агентства, опрошенные изданием, подтвердили рост числа серийных должников. По их мнению, до конца года тенденция не изменится, однако в 2026 году можно рассчитывать на спад. В это время в работу пойдут долги по кредитам, выданным в период охлаждения розничного кредитования, когда условия были особенно жесткими.

Ранее СМИ выяснили, что отдельные крупные российские банки начали обсуждать необходимость поддержки со стороны государства в ближайшие 12 месяцев на фоне того, что реальное качество их кредитных портфелей значительно хуже, чем отображается в официальных данных.

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