Эрдоган начал встречу представителями постсоветской страны

Эрдоган начал встречу с делегацией Украины в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с делегацией Украины в Анкаре. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Уточняется, встреча уже началась. О других подробностях не сообщается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече между делегациями России и Украины основными станут гуманитарные вопросы и обсуждение встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже эту информацию подтвердили и в Киеве.