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14:46, 23 июля 2025Бывший СССР

Эрдоган начал встречу представителями постсоветской страны

Эрдоган начал встречу с делегацией Украины в Анкаре
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с делегацией Украины в Анкаре. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Уточняется, встреча уже началась. О других подробностях не сообщается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече между делегациями России и Украины основными станут гуманитарные вопросы и обсуждение встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже эту информацию подтвердили и в Киеве.

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