На Украине также подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского

В делегации Украины также подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского

В переговорной делегации Украины также подтвердили подготовку встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на людей из украинской миссии.

«Основная задача, кроме гуманитарного трека, — организация встречи лидеров Украины и РФ», — приводит издание слова источников.

Ранее в России также заявили о подготовке встречи двух лидеров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече президентов России и Украины.