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15:59, 23 июля 2025Бывший СССР

Ермак встретился с Эрдоганом

Ермак выложил видео со встречи с президентом Турции Эрдоганом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Андрій Єрмак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выложил видео со встречи с президентом Турции Реджепом Тайипрм Эрдоганом. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и безопасность Украины», — написал он.

Ермак также поблагодарил турецкого лидера за содействие в дипломатических переговорах. Кроме того, чиновник встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с делегацией Украины в Анкаре. Она прошла в преддверии переговоров с Россией.

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