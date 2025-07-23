Ермак встретился с Эрдоганом

Ермак выложил видео со встречи с президентом Турции Эрдоганом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выложил видео со встречи с президентом Турции Реджепом Тайипрм Эрдоганом. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и безопасность Украины», — написал он.

Ермак также поблагодарил турецкого лидера за содействие в дипломатических переговорах. Кроме того, чиновник встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с делегацией Украины в Анкаре. Она прошла в преддверии переговоров с Россией.