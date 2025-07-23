Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 23 июля 2025Мир

Германия ужесточит наказание для иностранных агентов и террористов

Bild: Германия ужесточит наказание за террористическую и разведдеятельность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Matthias Roehe / Shutterstock / Fotodom

Правительство Германии усилит борьбу с агентами иностранных государств, осуществляющими разведдеятельность на территории страны, и предполагаемыми террористами. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, министр юстиции Штефани Хубиг подготовила законопроект, который установит уголовную ответственность за въезд в страну с целью совершения террористической атаки и подготовку теракта, а также ужесточит наказание за шпионскую деятельность в интересах иностранных государств. Кроме того, новый закон расширит возможности спецслужб по слежке за предполагаемыми агентами, в том числе позволит устанавливать в их домах подслушивающие устройства.

«Террористы, экстремисты и авторитарные режимы атакуют нашу свободу. Они проверяют нашу обороноспособность. Мы даем четкий ответ», — заявила министр.

Как ожидается, законопроект будет представлен правительству в начале сентября и принят бундестагом осенью этого года.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия готова поставить Украине две системы Patriot при надежной гарантии их быстрой замены в течение шести-восьми месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина вновь атаковала Ростовскую область беспилотниками. Что известно о последствиях?

    Главному редактору крупного российского издания предъявили обвинение

    Россияне поделились эмоциями от первого полета

    Визовый центр популярной страны Европы возобновил работу в российском городе

    Германия ужесточит наказание для иностранных агентов и террористов

    ФСБ задержала бывшего вице-губернатора российского региона

    ЦСКА предложил «Локомотиву» 900 миллионов рублей за футболиста сборной России

    Раскрыты подробности о составе делегации России на переговорах с Украиной

    Стало известно о росте спроса на мигрантов из дальнего зарубежья

    Выявлена удивительная польза козьего молока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости