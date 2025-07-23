Германия ужесточит наказание для иностранных агентов и террористов

Bild: Германия ужесточит наказание за террористическую и разведдеятельность

Правительство Германии усилит борьбу с агентами иностранных государств, осуществляющими разведдеятельность на территории страны, и предполагаемыми террористами. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, министр юстиции Штефани Хубиг подготовила законопроект, который установит уголовную ответственность за въезд в страну с целью совершения террористической атаки и подготовку теракта, а также ужесточит наказание за шпионскую деятельность в интересах иностранных государств. Кроме того, новый закон расширит возможности спецслужб по слежке за предполагаемыми агентами, в том числе позволит устанавливать в их домах подслушивающие устройства.

«Террористы, экстремисты и авторитарные режимы атакуют нашу свободу. Они проверяют нашу обороноспособность. Мы даем четкий ответ», — заявила министр.

Как ожидается, законопроект будет представлен правительству в начале сентября и принят бундестагом осенью этого года.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия готова поставить Украине две системы Patriot при надежной гарантии их быстрой замены в течение шести-восьми месяцев.