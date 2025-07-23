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13:26, 23 июля 2025Мир

Глава ЕК заявила об изменении мира навсегда

Фон дер Ляйен: Мир изменился навсегда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Недавние политические потрясения навсегда изменили устоявшийся мировой порядок. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico.

«Мир изменился навсегда. Отправной точкой здесь является необходимость смотреть на мир таким, каков он есть на самом деле, а не таким, каким мы его помним из прошлых поколений», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, период, в котором мы находимся сейчас, и то, как мы с ним справимся, определит оставшуюся часть этого столетия.

Как отмечает издание, замечания главы ЕК показали, насколько транзакционный подход президента США Дональда Трампа к глобальной дипломатии в сочетании с якобы угрожающим присутствием президента России Владимира Путина на восточной границе Европы потряс политический истеблишмент и заставил Европу взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил фон дер Ляйен в провале политики Европейского союза в отношении Украины. Он заявил, что Брюссель слишком регламентирован, бюрократизирован и медлителен.

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