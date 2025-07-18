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16:52, 18 июля 2025Мир

Мерц обвинил фон дер Ляйен в провале

Bild: Мерц обвинил фон дер Ляйен в провале политики ЕС по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики Европейского союза (ЕС) в отношении Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет немецкая газета Bild.

«Мерц обвинил ЕС в провале, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен"», — передает издание.

Как рассказали источники Bild, Мерц выступил с «откровенными нападками» на фон дер Ляйен.

Ранее немецкий бундесканцлер заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего Европейского континента.

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