Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:34, 23 июля 2025Культура

Гонорары уехавшей из России Земфиры сократились в два раза

Продюсер Дворцов: Гонорары Земфиры сократились вдвое после ее отъезда из России
Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) стала меньше зарабатывать после отъезда из России. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти».

По словам собеседника издания, гонорары артистки сократились в два раза. При этом до эмиграции Земфира являлась высокооплачиваемой певицей. Продюсер подчеркнул, что еще в 2022 году исполнительница зарабатывала от 4,4 миллиона рублей за выступление.

«По большому счету, наши артисты никому в Европе не нужны. Думаю, сейчас она получает миллион рублей [за концерт]. Максимум 2,5 миллиона с натяжкой», — сообщил Дворцов.

Продюсер предположил, что Земфире не удастся вернуться в Россию ради денег из-за ее скандальной репутации. По его мнению, в стране исполнительницу никто не ждет.

«Она уехала, и это ее полноценные проблемы. Она покинула нашу страну, решила заработать в другой», — добавил Дворцов.

В июне Земфира отменила концерт в Казахстане. Певица уточнила, что выступление в Алматы не состоится из-за отказа организаторов «по надуманной причине».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по России ракетой «Нептун» и управляемыми авиабомбами. В Минобороны рассказали о последствиях

    Раскрыты перспективы для семей изнасиловавших девочку под Калугой мигрантов

    Крупные банки снизили ставки по вкладам перед заседанием Центробанка

    Ермак встретился с Эрдоганом

    Прокуратуру попросили проверить деятельность Меладзе в России

    В России предложили один способ по защите городов от дронов ВСУ

    Актер из сериала «Слово пацана» ушел на СВО

    Россиянин попал в ДТП с исколотым ножом телом таксистки

    В России отреагировали на массированную DDoS-атаку в Крыму

    В России высказались о шансах на сближение позиций с Украиной на новых переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости