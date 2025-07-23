Гонорары уехавшей из России Земфиры сократились в два раза

Продюсер Дворцов: Гонорары Земфиры сократились вдвое после ее отъезда из России

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) стала меньше зарабатывать после отъезда из России. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти».

По словам собеседника издания, гонорары артистки сократились в два раза. При этом до эмиграции Земфира являлась высокооплачиваемой певицей. Продюсер подчеркнул, что еще в 2022 году исполнительница зарабатывала от 4,4 миллиона рублей за выступление.

«По большому счету, наши артисты никому в Европе не нужны. Думаю, сейчас она получает миллион рублей [за концерт]. Максимум 2,5 миллиона с натяжкой», — сообщил Дворцов.

Продюсер предположил, что Земфире не удастся вернуться в Россию ради денег из-за ее скандальной репутации. По его мнению, в стране исполнительницу никто не ждет.

«Она уехала, и это ее полноценные проблемы. Она покинула нашу страну, решила заработать в другой», — добавил Дворцов.

В июне Земфира отменила концерт в Казахстане. Певица уточнила, что выступление в Алматы не состоится из-за отказа организаторов «по надуманной причине».