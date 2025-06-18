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14:14, 18 июня 2025Культура

Земфире не разрешили выступить в Казахстане

Певица Земфира сообщила об отмене концерта в Казахстане
Ольга Коровина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) отменила концерт в Казахстане. Об этом артистка сообщила в личном Telegram-канале.

Исполнительница заявила, что выступление в Алматы не состоится из-за отказа организаторов «по надуманной причине». Она подчеркнула, что согласование шоу заняло несколько месяцев, а финальное решение куратора концертной площадки было озвучено за две недели до мероприятия.

«Мне очень жаль. Казахская публика прекрасна, и я благодарна вам за все прошлые концерты и воспоминания», — подытожила Земфира.

Ранее сообщалось, что украинский сайт «Миротворец» внес Земфиру в свою базу. Артистка оказалась в списке за «отрицание российской агрессии» и за то, что манипулирует общественно значимой информацией.

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