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13:15, 23 июля 2025Экономика

Готовность Банка России понизить ключевую ставку оценили

Доцент Балынин: Банк России может понизить ключевую ставку до 18,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На июльском заседании совета директоров Банк России может понизить ключевую ставку (КС) до 19 или даже до 18,5 процента. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его процитировало aif.ru.

Он констатировал, что в настоящее время нет никаких объективных экономических предпосылок для того, чтобы повышать ставку. Кроме того, он считает маловероятным ее сохранение на отметке в 20 процентов. Балынин полагает, что регулятор либо проявит осторожность и опустит «ключ» на процентный пункт, либо согласится на понижение в полтора процентных пункта.

Кроме того, экономист констатировал, что, хотя банки уже понизили ставки по вкладам и подготовились к новому снижению КС, депозиты в России все еще остаются крайне выгодным финансовым инструментом. При этом Балынин призвал не ждать видимой реакции валютного рынка на изменение «ключа», так как в этом случае первоочередное влияние окажут иные факторы.

Аналитик маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан полагает, что на ближайшем заседании Банк России может снизить ключевую ставку сразу до 18 процентов, а к концу года она имеет шансы опуститься до 14 процентов, что повлечет за собой сокращение доходности депозитов.

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