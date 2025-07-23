ИИ сделал прогноз о конфликте на Украине

Аналитик Меркурис: ИИ спрогнозировал победу России через несколько месяцев

Искусственный интеллект (ИИ) спрогнозировал победу России в конфликте на Украине. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, ИИ предоставили данные об украинских и российских вооруженных силах, собранные из открытых источников, и попросили ответить, чем закончится конфликт. «В таком контексте ИИ дает весьма точные прогнозы. Вот сюрприз — ИИ дал предсказуемый ответ, что Украина падет», — рассказал эксперт.

Он отметил, что ИИ объяснил это, в частности, нехваткой личного состава у украинской армии и высокоэффективными ударами российской стороны по военной инфраструктуре противника. При этом, согласно прогнозу, конфликт закончится уже через несколько месяцев.

«Скорее всего, также использовались открытые данные о количестве ракет, БПЛА, снарядов и масштабах пехотных операций с обеих сторон <…> ИИ заявил, что мы наблюдаем падение Украины, которое все ускоряется с каждой минутой», — указал Меркурис.

Ранее аналитик предположил, что успехи Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации могут привести к краху фронта и массовому отступлению украинских войск с позиций.