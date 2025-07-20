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05:20, 20 июля 2025Мир

Аналитик спрогнозировал развитие ситуации на фронте для ВСУ

Меркурис: Успехи войск России могут привести к краху фронта и отступлению ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Успехи Вооруженных сил (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) могут привести к краху фронта и массовому отступлению украинских войск с позиций. Такой прогноз сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Давление россиян постоянно усиливается, и они [украинцы] признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать. Линия фронта просто рухнет», — предрек эксперт.

Как утверждает Меркурис, на Украине пытаются сократить поток информации, поступающей с фронта, чтобы остановить панику и массовое дезертирство среди украинских военнослужащих. Аналитик выразил мнение, что Киев готов на все ради сохранения информационного вакуума, осознавая опасность проникновения реальных фактов о положении дел на фронте.

Ранее Меркурис заявил об отсутствии смысла в поставках Украине установок Patriot. По словам эксперта, даже сами украинцы говорят о неэффективности Patriot против российских атак.

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