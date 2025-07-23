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04:14, 23 июля 2025Бывший СССР

Иностранные наемники разорвали контракты с ВСУ после попадания на передовую

ТАСС: Наемники из Польши разорвали контракт с ВСУ после попадания на передовую
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Некоторые наемники из Польши и Южной Кореи разорвали контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ) после попадания на передовую в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, часть иностранцев отправляется на Украину за «легкими» деньгами. «Материалы допросов показали, что часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ сразу же после прибытия в район села Садки Сумской области», — рассказал он, добавив, что об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

При этом представитель силовых структур указал, что на Украине по-прежнему широко представлены бывшие военные из европейских и североамериканских государств, имеющие боевой опыт.

Ранее стало известно, что наемники из Латинской Америки сбежали из села Александроград в Донецкой народной республике (ДНР) через сутки после прибытия. Причиной бегства, по данным российских силовых структур, стали точечные удары по позициям ВСУ.

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