ТАСС: Наемники из Польши разорвали контракт с ВСУ после попадания на передовую

Некоторые наемники из Польши и Южной Кореи разорвали контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ) после попадания на передовую в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, часть иностранцев отправляется на Украину за «легкими» деньгами. «Материалы допросов показали, что часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ сразу же после прибытия в район села Садки Сумской области», — рассказал он, добавив, что об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

При этом представитель силовых структур указал, что на Украине по-прежнему широко представлены бывшие военные из европейских и североамериканских государств, имеющие боевой опыт.

Ранее стало известно, что наемники из Латинской Америки сбежали из села Александроград в Донецкой народной республике (ДНР) через сутки после прибытия. Причиной бегства, по данным российских силовых структур, стали точечные удары по позициям ВСУ.