Наемники из Латинской Америки сбежали из села в ДНР

ТАСС: Латиноамериканские наемники сбежали из ДНР через сутки после прибытия

Наемники из Латинской Америки сбежали из села Александроград в Донецкой народной республики (ДНР) через сутки после прибытия. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично», — рассказал источник агентства.

Причиной бегства, по данным российских силовых структур, стали точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Убегающих латиноамериканских наемников также атаковали беспилотники.

Ранее на границе с Россией заметили подписавших контракт с ВСУ бразильцев и колумбийцев. Они были обнаружены в Сумской области.