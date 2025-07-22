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09:46, 22 июля 2025Бывший СССР

Наемники из Латинской Америки сбежали из села в ДНР

ТАСС: Латиноамериканские наемники сбежали из ДНР через сутки после прибытия
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Наемники из Латинской Америки сбежали из села Александроград в Донецкой народной республики (ДНР) через сутки после прибытия. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Бравые латиноамериканцы, экипированные до зубов через сутки бежали из Александрограда в панике, кто на чем, хаотично», — рассказал источник агентства.

Причиной бегства, по данным российских силовых структур, стали точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Убегающих латиноамериканских наемников также атаковали беспилотники.

Ранее на границе с Россией заметили подписавших контракт с ВСУ бразильцев и колумбийцев. Они были обнаружены в Сумской области.

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