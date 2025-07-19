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18:30, 19 июля 2025Бывший СССР

Бразильцы и колумбийцы замечены в рядах ВСУ в российском пограничье

Подписавших контракт с ВСУ бразильцев и колумбийцев заметили на границе с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Подписавшие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой (ОМБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) граждане Бразилии и Колумбии замечены в граничащей с Россией Сумской области. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах сообщает ТАСС.

«Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наемников из Колумбии и Бразилии», — рассказал собеседник издания.

Ранее посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что численность колумбийцев, отправляющихся для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, остается высокой.

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