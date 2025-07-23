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19:24, 23 июля 2025Мир

Израиль признал Западный берег реки Иордан своей территорией

Кнессет проголосовал за признание Западного берега реки Иордан частью Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dedi Hayun / Reuters

Парламент Израиля (Кнессет) проголосовал за резолюцию, предполагающую признание Западного берега реки Иордан частью израильской территории. Об этом сообщается на официальном сайте Кнессета.

«Пленум Кнессета проголосовал за одобрение резолюции, призывающей правительство распространить суверенитет на Иудею, Самарию и долину реки Иордан», — утверждается в публикации.

За принятие резолюции проголосовал 71 парламентарий. Против выступили 13 депутатов, в том числе из арабских партий. В документе подчеркивается, что Западный берег реки Иордан является «неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа».

В начале июля стало известно, что влиятельные шейхи с Западного берега реки Иордан выступили за мир с Израилем в обмен на признание «эмирата Хеврон».

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