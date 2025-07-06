Шейхи с Западного берега Иордана захотели помириться с Израилем

WSJ: Шейхи из Хеврона выступили за мир с Израилем

Влиятельные шейхи из Хеврона выступили за мир с Израилем в обмен на признание «эмирата Хеврон». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Вывести город из подчинения палестинской администрации предложил шейх Вади аль-Джабари. Он и еще четверо шейхов написали письмо израильскому министру экономики Ниру Баркату с просьбой передать его премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Журналисты назвали аль-Джабари лидером одного из самых влиятельных арабских кланов в Хевроне.

Авторы письма предложили создать собственный эмират и присоединиться к «Соглашениям Авраама» — подписанным в 2020 году в Вашингтоне договоренностям о нормализации отношений Израиля с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Суданом и Марокко. Взамен они хотят, чтобы Израиль признал «эмират Хеврон в качестве представителя арабских жителей» округа.

В настоящее время Западный берег Иордана находится в подчинении конкурирующей с ХАМАС партии «Движение за национальное освобождение Палестины».

Однако с планом не согласны Общая служба безопасности Израиля и армия обороны страны. Они опасаются, что в случае подписания соглашения ситуация в других городах на Западном берегу выйдет из-под контроля. Также в Израиле считают, что кланы Западного берега слишком раздроблены и не смогут бороться с терроризмом.

Ранее израильская армия ликвидировала командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа Рамзи Рамдана. Также были ликвидированы несколько боевиков, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху.

До этого сообщалось, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС будет содержать гарантии США о том, что стороны не возобновят боевые действия. Также соглашение будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск.