Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:07, 6 июля 2025Мир

Шейхи с Западного берега Иордана захотели помириться с Израилем

WSJ: Шейхи из Хеврона выступили за мир с Израилем
Мария Черкасова
Хеврон

Хеврон. Фото: Evan Lang / Getty Images

Влиятельные шейхи из Хеврона выступили за мир с Израилем в обмен на признание «эмирата Хеврон». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Вывести город из подчинения палестинской администрации предложил шейх Вади аль-Джабари. Он и еще четверо шейхов написали письмо израильскому министру экономики Ниру Баркату с просьбой передать его премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Журналисты назвали аль-Джабари лидером одного из самых влиятельных арабских кланов в Хевроне.

Авторы письма предложили создать собственный эмират и присоединиться к «Соглашениям Авраама» — подписанным в 2020 году в Вашингтоне договоренностям о нормализации отношений Израиля с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Суданом и Марокко. Взамен они хотят, чтобы Израиль признал «эмират Хеврон в качестве представителя арабских жителей» округа.

В настоящее время Западный берег Иордана находится в подчинении конкурирующей с ХАМАС партии «Движение за национальное освобождение Палестины».

Материалы по теме:
«У него огромный кредит доверия» Почему Ватикан хочет стать местом переговоров России и Украины и как новый Папа хочет помирить их?
«У него огромный кредит доверия»Почему Ватикан хочет стать местом переговоров России и Украины и как новый Папа хочет помирить их?
4 июля 2025
«Это урок нашим врагам» Израиль методично уничтожал ядерные объекты в соседних странах. Почему эта стратегия несет угрозу миру?
«Это урок нашим врагам»Израиль методично уничтожал ядерные объекты в соседних странах. Почему эта стратегия несет угрозу миру?
27 июня 2025

Однако с планом не согласны Общая служба безопасности Израиля и армия обороны страны. Они опасаются, что в случае подписания соглашения ситуация в других городах на Западном берегу выйдет из-под контроля. Также в Израиле считают, что кланы Западного берега слишком раздроблены и не смогут бороться с терроризмом.

Ранее израильская армия ликвидировала командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа Рамзи Рамдана. Также были ликвидированы несколько боевиков, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху.

До этого сообщалось, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС будет содержать гарантии США о том, что стороны не возобновят боевые действия. Также соглашение будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два участника трейлового забега погибли в Мурманской области из-за погодных условий. Что об этом известно?

    В Киеве произошли мощный взрыв и большой пожар

    В российском городе приостановили полеты

    США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа

    Шейхи с Западного берега Иордана захотели помириться с Израилем

    Захарова показала необычную надпись на машине кортежа Лаврова

    В Европе сделали заявление относительно Украины фразой «зависит от Путина»

    12-летний мальчик угнал машину и продал ее за две тысячи рублей

    Названа самая модная вещь лета-2025

    В МИД Украины раскрыли истинную цель переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости