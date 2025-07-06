В Израиле сообщили о ликвидации командира морских сил ХАМАС в Газе

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира морских сил ХАМАС в Газе

Израильская армия ликвидировала командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Армия обороны Израиля 30 июня на основе данных разведки нанесла удар и уничтожила террориста Рамзи Рамдана Абеда Али Салеха — командира морского подразделения ХАМАС в северной части сектора, сообщили военные. Также были ликвидированы еще несколько боевиков ХАМАС, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху. Отмечается, что перед ударом были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри сообщил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось уничтожить иранскую военную элиту. Также 1 июля он сообщил, что Израиль совершил «последний выстрел» в конфликте с Ираном до полного вступления в силу режима прекращения огня.