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00:46, 23 июля 2025Россия

Кадыров получил награду за развитие гидроэнергетики

Рамзан Кадыров получил высшую награду «РусГидро» за развитие гидроэнергетики
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российская энергетическая компания «РусГидро» вручила главе Чечни Рамзану Кадырову почетный знак «За развитие гидроэнергетики». О полученной награде политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Было приятно узнать, что руководство "РусГидро" присвоило мне высшую награду компании — почетный знак "За развитие гидроэнергетики". Я очень признателен им за это», — написал он.

Глава региона также отметил, что наградил заместителя генерального директора «РусГидро» Николая Карпухина орденом Кадырова за открытие Башенной гидроэлектростанции (ГЭС) — крупнейшей в Чечне.

Ранее несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза региона Адам Кадыров был награжден второй за 10 дней медалью ОМОН.

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