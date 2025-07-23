Кадыров получил награду за развитие гидроэнергетики

Рамзан Кадыров получил высшую награду «РусГидро» за развитие гидроэнергетики

Российская энергетическая компания «РусГидро» вручила главе Чечни Рамзану Кадырову почетный знак «За развитие гидроэнергетики». О полученной награде политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Было приятно узнать, что руководство "РусГидро" присвоило мне высшую награду компании — почетный знак "За развитие гидроэнергетики". Я очень признателен им за это», — написал он.

Глава региона также отметил, что наградил заместителя генерального директора «РусГидро» Николая Карпухина орденом Кадырова за открытие Башенной гидроэлектростанции (ГЭС) — крупнейшей в Чечне.

Ранее несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза региона Адам Кадыров был награжден второй за 10 дней медалью ОМОН.