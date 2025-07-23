Карапетян выиграл дело против Армении о национализации «Электросетей»

Бизнесмен Карапетян выиграл дело о национализации «Электросетей»

Бизнесмен Самвел Карапетян выиграл в Международном суде дело против Армении о национализации «Электросетей». Об этом со ссылкой на адвокатов предпринимателя сообщает в Telegram издание «Sputnik Армения».

«Срочный арбитраж обязал Ереван воздержаться от применения поправок [о национализации], недавно принятых в парламенте страны, а также от дальнейших шагов по конфискации ["Электросетей"]», — говорится в публикации.

Согласно решению суда, принятые Арменией поправки не соответствуют международным обязательствам республики и должны приостановлены.

Ранее Карапетян объявил о создании политического движения в Армении. Он обвинил Пашиняна в политике «черно-белого искусственного разделения» страны и заявил о наличии в окружении политика несогласных с его действиями.