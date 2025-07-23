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14:56, 23 июля 2025Культура

Критик предрек фестивалю Лаймы Вайкуле провал

Критик Полупанов: Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале станет самым провальным
Андрей Шеньшаков

Фото: Sputnik / РИА Новости

Музыкальный критик Владимир Полупанов считает, что уехавшую из России певицу Лайму Вайкуле и ее фестиваль «Рандеву» в Юрмале ждет провал. Об этом он рассказал в интервью порталу «Абзац».

По его словам, мероприятие, которое стало визитной карточкой Вайкуле, с каждым годом становится «все жиже и жиже».

«Считаю, он будет самым провальным за всю историю. Там выступают артисты-иноагенты, она собирает своих друзей, а другие ехать не хотят, Латвия в целом русофобская страна. Публике предлагают артистов по принципу "кто не любит Россию"», — заявил Полупанов.

Также эксперт сделал свой прогноз относительно будущего фестиваля «Рандеву».

«Думаю, будет полупустой зал, туристов в Юрмале сейчас нет. В конечном итоге он просто сойдет на нет абсолютно», — добавил Владимир.

Ранее стало известно, что музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил, почему латвийская певица Лайма Вайкуле ежегодно проводит фестиваль «Рандеву», не приносящий большого дохода. По его мнению, артистка просто «отрабатывает повестку».

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