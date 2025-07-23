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18:15, 23 июля 2025Экономика

Курс доллара в России повысился

ЦБ повысил курс доллара в России на 36 копеек
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) России повысил официальные курсы валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс доллара на четверг, 25 июля, вырос на 35,95 копейки, до 78,4477 рубля. Европейская валюта подорожала на 1,15 копейки, до 91,7897 рубля. Китайский юань в то же время вырос в цене на 7,64 копейки, до 10,9593 рубля.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев полагает, что до конца лета курс доллара существенно не изменится, оставаясь в пределах 78-79 рублей. «Навес» валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли, обеспечивает стабильность курса отечественной валюты, пояснил он.

В ЦБ тем временем отмечают, что не занимаются искусственной корректировкой курса рубля. Регулятор не будет искусственно ослаблять рубль из-за падения цен на нефть — стоимость отечественной валюты зависит от многих факторов, он балансирует интересы всех участников рынка и объективно отражает ситуацию в реальной экономике.

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