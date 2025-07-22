Курсу доллара к рублю предрекли стабильность

Трейдер Силаев: В августе курс доллара останется в пределах 78-79 рублей

До конца лета курс доллара существенно не изменится, оставаясь в пределах 78-79 рублей, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Стабильность американской валюты он предрек в беседе с «Праймом».

По словам специалиста, «навес» валюты, которую поставляют компании--экспортеры в обмен на рубли, обеспечивает стабильность курса рубля.

При этом этом некоторые аналитики полагают, что в случае нового снижения ключевой ставки в конце июля, которое эксперты считают сейчас почти неизбежным, доллар может значительно укрепиться, достигнув как минимум 85 рублей.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 22 июля, составляет 78,32 рубля.