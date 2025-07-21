В России повысили курс евро

Центробанк повысил курс евро на 43 копейки

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник, 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Банк России повысил курс евро на 43 копейки, с 91,08 до 91,51 рубля. Американский доллар подорожал с 78,31 до 78,32 рубля. Курс юаня снизился с 10,8959 до 10,8910 рубля.

Представители Центробанка ранее заявили, что не занимаются искусственной корректировкой курса рубля. Курс зависит от многих факторов, балансирует интересы всех участников рынка и объективно отражает ситуацию в реальной экономике.

Экономист Александр Шнейдерман посоветовал россиянам, планирующим поездки за рубеж, поторопиться с покупкой долларов. Во второй половине лета не исключен резкий разворот курса рубля. По его словам, до конца июльской сессии доллар может продержаться на уровне 75-76 рублей в случае отсутствия неблагоприятных факторов.