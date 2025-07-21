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05:05, 21 июля 2025Экономика

Россиянам посоветовали закупиться долларами

Экономист Шнейдерман посоветовал поторопиться с покупкой долларов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Россиянам, планирующим поездки за рубеж, следует поторопиться с покупкой долларов из-за того, что во второй половине лета не исключен резкий разворот курса рубля. Такой совет дал экономист Александр Шнейдерман в беседе с агентством «Прайм».

«Недельные торги по доллару остаются ниже 80 рублей, что свидетельствует о сохранении его среднесрочной нисходящей динамики. Низкая активность рынка позволяет всем желающим произвести операции покупки/продажи без существенных издержек», — подчеркнул Шнейдерман.

По его словам, до конца июльской сессии доллар может продержаться на уровне 75-76 рублей в случае отсутствия неблагоприятных факторов.

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