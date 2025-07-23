Любителям шоколада назвали его полезные альтернативы

Диетолог Ефимова: Альтернативами шоколада станут фрукты и домашняя выпечка

Врач-диетолог, специалист превентивной медицины клиники «Атлас» Анастасия Ефимова рассказала любителям шоколада, как есть его правильно, чтобы минимизировать последствия для организма, а также полезные альтернативы лакомства. Ее цитируют «Аргументы и факты».

Доктор призвала, во-первых, выбирать темный шоколад, так как чем выше в нем процент какао, тем меньше в нем сахара и больше антиоксидантов. «К тому же из-за насыщенного вкуса вы съедите его меньше, чем молочного», — отметила Ефимова. Во-вторых, она советует есть не больше двух-трех «квадратиков» шоколада в день, и после обеда. Также она призвала не делать шоколад единственным десертом, так как разнообразие в питании помогает избежать «пищевой зависимости».

Заменить же шоколад можно фруктами, чья естественная сладость помогает утолить голод и при этом снабжает организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Полезной привычкой врач назвала включать фрукты в рацион ежедневно, особенно до того, как появится желание перекусить чем-то сладким.

Другими альтернативами названы изолят сывороточного белка со вкусом шоколада, кэроб (порошок из плодов рожкового дерева) и домашняя выпечка, так как приготовленные самостоятельно блюда позволяют лучше контролировать количество сахара и жира.

Ранее врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог Екатерина Стрельникова отметила, что небольшое количество качественных сладостей разрешается есть при похудении. В то же время, по ее словам, важно тщательно изучать состав десертов.

