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23:23, 23 июля 2025Мир

Мединский озвучил историческую справку генсеку НАТО

Мединский после переговоров в Стамбуле озвучил Рютте историческую справку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента России Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле озвучил историческую справку генсеку НАТО Марку Рютте. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами — Чан Кайши и Мао Цзэдун», — подчеркнул политик.

Мединский напомнил, что Чан Кайши все время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться.

Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле вечером 23 июля. Ранее стало известно, что главы делегаций России и Украины на переговорах Владимир Мединский и Рустем Умеров проводили встречу тет-а-тет. Территория дворца была оцеплена.

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