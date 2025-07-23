Мединский озвучил историческую справку генсеку НАТО

Мединский после переговоров в Стамбуле озвучил Рютте историческую справку

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента России Владимир Мединский после третьего раунда переговоров в Стамбуле озвучил историческую справку генсеку НАТО Марку Рютте. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами — Чан Кайши и Мао Цзэдун», — подчеркнул политик.

Мединский напомнил, что Чан Кайши все время настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться.

Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле вечером 23 июля. Ранее стало известно, что главы делегаций России и Украины на переговорах Владимир Мединский и Рустем Умеров проводили встречу тет-а-тет. Территория дворца была оцеплена.