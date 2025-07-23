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13:29, 23 июля 2025Мир

Место переговоров России и Украины в Стамбуле оцепили

Территорию дворца Чираган, где пройдут переговоры России и Украины, оцепили
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины, оцепили. Об этом сообщает РИА Новости.

Прилегающую территорию патрулируют полицейские машины, входят и выходят сотрудники правоохранительных органов, набережная также закрыта.

Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле вечером 23 июля. Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет во дворце Чираган. Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Главой делегации Украины по-прежнему будет бывший министр обороны, а теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров.

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