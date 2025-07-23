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12:21, 23 июля 2025Мир

Раскрыто время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

ТАСС: Переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле вечером 23 июля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле вечером 23 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, встреча участников начнется по прилете делегаций.

Ранее Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной. Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет во дворце Чираган.

Возглавлять делегацию Украины по-прежнему будет Рустем Умеров — бывший министр обороны, а теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны. В ее состав также войдут представители украинской разведки, омбудсмена, министерства иностранных дел, офиса президента Украины и Вооруженных сил страны. Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

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