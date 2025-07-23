Российская делегация вылетела на переговоры с Украиной

Делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс».

Агентство уточняет, что третий раунд российско-украинских переговоров начнется в среду 23 июля в 19:00 по местному времени (совпадает с мск). Встреча делегаций пройдет во дворце Чираган.

Ранее стало известно, что возглавлять делегацию Украину по-прежнему будет Рустем Умеров — бывший министр обороны, а теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны. В ее состав также войдут представители украинской разведки, омбудсмена, министерства иностранных дел, офиса президента Украины и Вооруженных сил страны.