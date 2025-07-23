Москвичам рассказали об экстремальных осадках

Вильфанд: В Москве прошли экстремальные осадки

Обрушившиеся на прошлой и текущей неделе на Москву осадки были экстремальными. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, причина мощных дождей заключается в том, что летом конвективные процессы развиты сильнее, чем в другие сезоны. «Перенос воздушных масс происходит по вертикали, чего не бывает ни зимой, ни в переходные сезоны. Только начиная с мая эти конвективные осадки наблюдаются, именно поэтому выпускались предупреждения», — объяснил Вильфанд.

Он добавил, что естественная конвекция происходит при поднятии теплого воздуха вверх. Однако если теплые воздушные массы сталкиваются с более плотными холодными, происходит вынужденная конвекция, во время которой теплый воздух поднимается выше холодного. В обоих случаях часто формируются облака.

Ранее синоптик Александр Ильин оценил вероятность новой волны аномальной жары в Москве. По его словам, в ближайшее время температура в столице не поднимется выше 30 градусов тепла.